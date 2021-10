Magazine Coletivo de Criação Cênica tem mostra de danças populares e tradicionais com seis grupos Essa mostra virtual tem base nas celebrações do encontro, nas festas, nas cirandas, nas rodas de samba e suça, nos terreiros de capoeira e congadas

Começa na próxima segunda-feira, 11, o Ninho Cultural e Agulha Cenas – Coletivo de Criação Cênica, que visa realizar uma mostra de dança virtual, composta por apresentações de dança e entrevistas de seis grupos de cultura popular do Tocantins. A mostra pode ser conferida, gratuitamente, no canal do YouTube do Coletivo. A indicativa terá seis dias de duração, um para...