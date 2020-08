O Coletivo de Artistas Visuais Independentes do Tocantins se juntou ao coro encabeçado pela da Federação Tocantinense de Artes Cênicas (Fetac) , Movimento de Artistas Mobiliza Tocantins e Associação Tocantinense de Cinema e Vídeo (ATCV) também redigiu sua carta pela renúncia do presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Estado do Tocantins (Adetuc), Tom Lyra, da presidência do Conselho de Políticas Culturais do Estado do Tocantins (CPC/TO).