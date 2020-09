Magazine Claudivan Santiago se apresenta em live musical neste sábado a partir das 20 horas “O violeiro toca Almir Sater" será transmitida pelo YouTube do artista

Acontece neste sábado, 12, mais uma live musical com Claudivan Santiago. A apresentação com o tema "O violeiro toca Almir Sater" está marcada para às 20 horas. A apresentação será transmitida pelo canal do YouTube do artista. Essa é a segunda live do artista neste ano, com a primeira "Live do Violeiro" ainda em junho teve mais de 42, mil visualizações e mais...