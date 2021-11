A atriz e cantora Claudia Raia, 54, virou assunto nas redes sociais após se referir a cantora Katy Perry, 37, durante o Show dos Famosos no programa Domingão com Huck deste domingo (28). O comentário foi feito enquanto ela avaliava a performance de Mariana Rios.

"Queria te dizer que você foi brilhante! Aliás, você dançou melhor que a Katy Perry, inclusive. Porque ela é uma excelente cantora, uma voz linda, mas a coisa de corpo dela é um pouco mais limitada", pontuou a artista. "Mas você trouxe isso! Você trouxe esse corpo dela dançando", completou.

Rios rebateu dizendo que seu corpo era limitado igual o da cantora norte-americana, e Raia pontuou que a atriz "se mexe diferente dela". Nas redes, inicialmente os fãs de Katy Perry atacaram a jurada do quadro do Domingão com Huck.

"Eu te adoro, mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós temos nossas limitações, incluindo você... e com a idade, elas aumentam", escreveu um. "Te amo. Mas chamar a Katy de limitada não foi legal. A mulher é uma das mais versáteis que existe. Creio que limitada seja você. A papéis de humor", disse outra.

"Ai Claudia Raia foi dizer que a Mariana Rios dança melhor que a Katy Perry e nem a própria Mariana aceitou uma mentira dessa gente. Esse quadro é um mico total", escreveu uma terceira internauta.

"Eu até entendo o comentário original da Claudia Raia, no sentido de que a Katy realmente não dança e não atua, mas não é esse o trabalho dela ué", refletiu outro internauta. "Ela é cantora e compositora, ponto final. E faz essas duas coisas muito bem!", completou.

Depois de algum tempo, outros internautas passaram a defender a artista e disseram entender que ela não estava ofendendo a cantora norte-americana. "Estarei apagando meus ataques à rainha Claudia Raia, pois li a matéria agora", escreveu um. "Claudia Raia estamos com o você até o fim!", disse outro.