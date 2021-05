Magazine Claudia Leitte pede perdão após críticas por resposta evasiva no Altas Horas No programa Altas Horas (Globo) do último sábado (22), a cantora evitou se posicionar sobre assuntos que tem indignado a maioria das pessoas, como a falta de vacinas e as aglomerações em meio a uma pandemia

A cantora Claudia Leitte, 40, pediu perdão aos fãs por evitar se posicionar sobre assuntos que tem indignado a maioria das pessoas, como a falta de vacinas e as aglomerações em meio a uma pandemia. No programa Altas Horas (Globo) do último sábado (22), quando perguntada sobre qual tema atualmente a tirava do sério, Leitte foi na contramão dos outros convidados Debora...