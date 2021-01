Magazine Classe artística reclama de falta de transparência e diz que edital de empenho traz poucos suplentes Segundo os artistas, na lista constam os nomes dos aprovados já divulgados anteriormente, mas poucos suplentes foram identificados e recurso teria sobras

Os impasses com relação à Lei Aldir Blanc continuam entre a classe artística e o Governo Estadual. Após na última semana de 2020, por meio do Mobiliza Tocantins, os artistas cobraram a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) o empenho dos R$ 2 milhões restantes para cerca de projetos culturais suplentes, que poderiam ser beneficiados, o Estado realizou uma coletiva e publicou o Edital nº 68, com uma relação ...