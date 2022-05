Famoso por suas cirurgias plásticas, principalmente no público feminino, o médico e empresário Ícaro Samuel lança nesta sexta-feira, 10, o livro de autoajuda “Ame-se - Você em primeiro lugar”.

A obra do membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS) trata do autoconhecimento, da motivação e da disciplina entre outros aspectos que o autor garante adotar em sua rotina de ambulatório e centro cirúrgico com as pacientes.

“Um bisturi pode até reparar uma parte do corpo que traz descontentamento pessoal, mas o que mantém uma pessoa feliz consigo é a sua saúde mental, por isso é fundamental compreender que todo ser humano deve até buscar a excelência, mas entender que a perfeição não existe e que cada ser é único, é fundamental" afirma o profissional, por meio de sua assessoria de imprensa.

O cirurgião afirma ter recusado operar mulheres ao perceber que a mudança estética não traria o resultado à altura das expectativas emocionais da paciente. "Observei também que a necessidade de mudança interior, o se amar, deveria ser trabalhada antes de tudo", ressalta, por meio da assessoria.

O lançamento será pelas plataformas digitais do médico e do coach Paulo Vieira, que prefacia o livro, em contas no Instagram (@dricarosamuel e @paulovcoach) e Youtube (Dr. Ícaro Samuel Cirurgia Plástica), a partir das 19h07.