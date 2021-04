Magazine Circuito Oficineiro inscreve artistas e gestores culturais para capacitação a partir desta segunda Iniciativa visa a realização de oficinas para formatação de projetos culturais em Palmas

Começam nesta segunda-feira, 26, as inscrições para o "Circuito Oficineiro – Oficina de Formatação de Projetos Culturais", que prevê a realização de oficinas em Palmas. As atividades estão previstas para os dias 8 e 22 de maio, e 5 e 19 de junho, das 13 horas às 18h30 no centro, norte, sul e em Taquaralto. Os locais onde as oficinas serão realizadas ainda serão definidos e...