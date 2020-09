Magazine CineSesc tem segunda rodada de sessões Drive-in com exibição de animação na Capital Serão três dias de sessão às 19 horas no estacionamento do Centro de Atividades de Palmas

A segunda rodada das sessões CineSesc Drive-In acontece nesta e na próxima semana no estacionamento do Centro de Atividades de Palmas. As exibições da animação e comédia “Historietas Assombradas” serão nesta terça-feira, 22, quinta, 24, e no dia 29 de setembro sempre às 19 horas. A obra cinematográfica é brasileira, lançada em 2013, e exibe a história de Pepe, uma cr...