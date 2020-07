Magazine CineSesc promove sessão drive-in com animação “Historietas Assombradas” em Palmas Serão quatro exibições sempre às 19 horas no estacionamento do Centro de Atividades

Com a animação e comédia “Historietas Assombradas” o CineSesc de Palmas irá promover a primeira sessão de cinema drive-in nesta quarta-feira, 15. A sessão é parte do Drive-In CineSesc que acontecerá no estacionamento do Centro de Atividades de Palmas. As sessões do mesmo filme acontecem às 19 horas e no mesmo local também nos dias 17, 22 e 24 de julho. O Sesc...