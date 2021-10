Magazine CineSesc exibe curtas e documentários sobre o cotidiano dos moradores da região amazônica Nesta quinta-feira, primeiro dia da programação são três curtas que entram em cartaz em Palmas, Gurupi e Araguaína

O mês de outubro no CineSesc Tocantins promove uma programação especial voltada para filmes com representantes que compõem a Amazônia Legal, devido a realização do Amazônia das Artes. A programação começa nesta quinta-feira, 14, com a exibição dos curtas “Passar Uma Chuva” de Aron Miranda (AP) e “Dias de Aterro” de Dhárcules Pinheiro (AC). A sessão começa às 19 horas. Ainda neste ...