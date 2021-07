Magazine CineSesc exibe animações em Palmas e Araguaína durante julho Para esta quinta-feira está programado uma sessão com a animação francesa “A Raposa Má” no CineSesc

A partir dessa semana estará de volta a mostra de cinema do CineSesc com animações. A primeira exibição deste mês de julho acontece nesta quinta-feira, 8, e será a animação francesa “A Raposa Má”, posteriormente, nas próximas semanas, sempre às quintas, serão exibidos os filmes “GEN Pés Descalços”, “Jonas e o Circo sem Lona” e “O Túmulo dos Vagalumes”. As sessõe...