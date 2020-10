Magazine CineSesc Drive-In exibe “Tito e os pássaros” em outubro Sessões acontecerão em seis dias diferentes sempre às 19 horas em Palmas

O mês de outubro exibe o filme “Tito e os pássaros” durante a programação do CineSesc Drive-In. As exibições acontecem em datas variadas sempre às 19 horas no estacionamento do Centro de Atividades de Palmas. As sessões têm entrada gratuita e serão disponibilizadas apenas 12 vagas para veículos, cinco motocicletas e cinco vagas para ciclistas. As exibições serão ...