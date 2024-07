Magazine Cinema itinerante vai exibir filmes em praças de Palmas; veja programação Todos os filmes são abertos ao público e vão ser exibidos durante o mês de julho e agosto

Neste mês de julho e agosto, o Cinema itinerante divulgou uma programação com filmes que serão exibidos nas praças de Palmas. Com o objetivo de levar obras cinematográficas produzidas por diretores e autores tocantinenses aos espaços públicos da capital. Ao todo, serão 16 exibições do projeto durante oito finais de semana, abertas ao público a partir das 18...