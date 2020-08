Magazine Cineclube da UFT em Tocantinópolis retoma atividades e promove debates online até novembro Primeiro debate acontece nesta sexta-feira, 7, para participar é preciso se inscrever

Para os amantes do cinema, o Cineclube da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Tocantinópolis retorna as atividades a partir desta sexta-feira, 7, de forma online. A iniciativa visa proporcionar um momento de entretenimento em meio a pandemia da Covid-19 e abrir um espaço para debate. Conforme o Cineclube, a ideia é inspirada em ações realizadas em uni...