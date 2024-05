Magazine Cineasta Toni Venturi morre aos 68 anos Ele passou mal em uma praia no município de São Sebastião (SP)

O cineasta Toni Venturi morreu neste sábado (18) após passar mal em uma praia no município de São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo. Ele havia completado 68 anos em novembro de 2023. Seu corpo será velado nesta segunda-feira (20), entre 13h e 20h, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Venturi era formado em cinema pela Ryerson University, institui...