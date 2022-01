Magazine Cid Moreira afirma que está fazendo diálise em casa por problema no rim Fátima Sampaio, mulher do apresentador, disse que há cerca de um ano foi detectado um problema no rim dele e a necessidade da realização do procedimento

Cid Moreira, 94, publicou um vídeo no Instagram nesta terça (4) mostrando que tem feito diálise todas as noites, em casa. Fátima Sampaio, mulher do apresentador, disse que há cerca de um ano foi detectado um problema no rim dele e a necessidade da realização do procedimento. "Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo em paz!? Quero partilhar com vocês como tem sido as minhas...