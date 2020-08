Magazine “Ciclos de Cinema no Cine Cultura” aborda a importância da publicidade no cinema em live nesta sexta Bate-papo acontece no canal do Cine Cultura no YouTube a partir das 20 horas

Acontece nesta sexta-feira, 14, mais uma live do projeto “Ciclos de Cinema no Cine Cultura”a partir das 20 horas, no Canal do Cine Cultura da Fundação Cultural de Palmas (FCP). A nova transmissão será o bate-papo “Publicidade Audiovisual e Cinema”. Para esta edição, os convidados desta edição são o produtor e diretor Márcio Mazaron (MZN Filmes) e o filmmaker Er...