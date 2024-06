Magazine Chrystian faria transplante de rim e esposa seria doadora; entenda a condição do rim policístico Primeira tentativa de fazer a cirurgia foi em março deste ano. Contudo, como houve complicações no pré-operatório, o procedimento foi remarcado

O cantor Chrystian, que morreu na noite desta quarta-feira (19) enquanto estava internado em um hospital de São Paulo, faria uma cirurgia de transplante de rim no final deste ano. Ele tinha uma condição genética em que grupos de cistos se desenvolvem no órgão, chamada rim policístico. A esposa do sertanejo, Key Vieira, seria a doadora do órgão. Rim policístico:&...