Magazine Christina Ricci é escalada para a continuação da trilogia 'Matrix' Além dela, estarão no filme Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, que voltam aos papéis de Neo, Trinuty e Niobe, respectivamente

Christina Ricci, 41, estará no elenco do filme "The Matrix 4", continuação da trilogia que fez sucesso entre os anos 1999 e 2003. O filme é dirigido por Lana Wachowski e tem estreia marcada para 22 de dezembro nos cinemas e na HBO Max. Além dela, estarão no filme Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, que voltam aos papéis de Neo, Trinuty e Niobe, respec...