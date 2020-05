Magazine Chef Milena Barros representa o Tocantins no reality gastronômico “Mestre do Sabor” Com o prato Arroz de Porco, competidora entrou na segunda temporada do programa da Rede Globo

A chef Milena Barros representa o Tocantins na segunda temporada do Mestre do Sabor, da Rede Globo, que estreou no último dia 30. Para entrar no programa, Milena apostou no prato de Arroz de Porco e os Mestres José Avillez e Leo Paixão apertaram o botão verde para a competidora, que escolheu o time do português. O segredo do prato que levou a tocantinense ao re...