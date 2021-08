Magazine “Cerrado Encantado” apresenta releitura das cores do bioma para alerta sobre preservação Artista visual e fotógrafa Angel Lima lança exposição nesta quinta em seu site

Nesta quinta-feira, 19, a artista visual e fotógrafa tocantinense Angel Lima lança a primeira mostra fotográfica solo, a “Cerrado Encantado”. O lançamento será realizado às 20h30 por meio de live nas redes sociais da artista e apresentará a mostra que tem imagens do cerrado tocantinense. As imagens da exposição são apresentadas de uma maneira peculiar, com co...