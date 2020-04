Magazine Centro de Cultura e Arte de Taquaruçu recebe empenho de R$ 1,2 mi para construção Valor do Ministério do Turismo está disponível a Prefeitura de palmas desde essa quinta-feira

A Prefeitura de Palmas recebeu o empenho de 1,2 milhão para construção do Centro Gastronômico de Taquaruçu, em Palmas, nesta quinta-feira, 23. O local terá duas obras que se complementarão em um espaço multiuso de eventos, que ficou denominado Cultura e Arte de Taquaruçu. Os recursos são do Ministério do Turismo (Mtur), por meio de emenda de autoria do senador Eduardo G...