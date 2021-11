Magazine Centro Cultural Circo Os Kaco apresenta o Espetáculo “Malagueta na Labuta” O espetáculo faz parte da programação do Centro Cultural que ocorre neste sábado, 06 de Novembro.

O Centro Cultural Circo Os Kaco além do espetáculo, recepcionará seus convidados com a alegria do perna de pau e dos palhaços iniciando a noite com intervenções para abrir o picadeiro para a atração principal que vem diretamente de Goiânia-GO, o espetáculo da Palhaça Malagueta, “Malagueta na labuta” da Farândola Teatro-Circo. O evento tem inicio às 19h deste sábado, 6...