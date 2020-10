Magazine Censura a peça em que aparece homem nu motiva ação contra governo Bolsonaro Ministério Público pede que Centro Cultural Banco do Brasil retome exibição de 'Caranguejo Overdrive'

O Ministério Público Federal moveu ação civil pública contra o governo Bolsonaro e o Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro por censura à peça "Caranguejo Overdrive". Em outubro do ano passado, o CCBB cancelou a peça que estava prevista em sua programação. “Caranguejo Overdrive” faria uma pequena temporada no Rio de Janeiro, naquel...