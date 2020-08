Magazine Cauan deixa hospital após mais de dez dias internado com Covid-19 No início desta semana ele começou a melhorar e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital na segunda-feira (24)

O cantor Cauan Máximo, 38, que faz dupla com Cleber, deixou o hospital Anis Rassi, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (26), após mais de dez dias internado com Covid-19. O artista ficou em estado grave e chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos. No início desta semana ele começou a melhorar e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital na segund...