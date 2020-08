Magazine Cauan apresenta melhora pulmonar e pode receber alta da UTI nesta segunda (24) Cantor já está há 12 dias internado em tratamento da Covid-19

O cantor sertanejo Cauan Máximo, da dupla com Cleber, teve "melhora significativa" no tratamento da Covid-19 e pode ter alta da UTI do Hospital Anis Rassi, em Goiânia, ainda nesta segunda-feira (24), segundo informou a família do artista. Cuan já está internado há 12 dias e chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos. Atualmente, ele está com 50% do pulmão compro...