Magazine Categoria Rota Gastronômica do 15º Festival de Taquaruçu começa nesta quinta-feira Oito empreendimentos, quatro concorrentes e quatro convidados, participam da categoria que segue comercializando até o final do evento, marcado para ocorrer de 28 a 31 de outubro

Começa nesta quinta-feira, 21, a “Rota Gastronômica” do 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que está marcado para os dias 28 a 31 de outubro, no distrito de Palmas. Essa categoria é exclusivamente nos restaurantes locais e segue até o último dia do festival, com participação de oito empreendimentos, entre concorrentes e também convidados. Os pratos inscri...