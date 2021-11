Magazine 'Casamentinho', diz Leonardo sobre ter usado regata no casamento do filho Ele disse que usou uma camiseta no casamento do filho Zé Felipe, 22, com a influencer Virgínia Fonseca, 22, porque não iria colocar terno para ficar dentro de casa

O cantor Leonardo, 58, e a nora Virgínia Fonseca, 22, trocaram farpas brincando durante a participação dele e da mulher Poliana Rocha, 45, no podcast dela e de Camila Loures. Ele disse que usou uma camiseta no casamento do filho Zé Felipe, 22, com a influencer porque não iria colocar terno para ficar dentro de casa. A resposta debochada de Leonardo para a nora f...