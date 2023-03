O casal de motociclistas Rudy Sousa, de 30 anos, de Parnamirim (RN) e Evelyn dos Santos Schuenck, de 30, de Curitiba (PR) percorrem o Brasil sobre duas desde agosto de 2022 e agora fizeram uma parada no Tocantins.

A paixão por motos uniu o casal que se conheceu nas redes sociais no final de 2021. No Carnaval seguinte, em 2022, os dois conseguiram se encontrar, quando já programavam a expedição pelo Brasil.

A viagem quer percorrer os 26 estados, mais o Distrito Federal em dois anos e meio e visitou o Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá e agora no Tocantins. Este é o sétimo estado que a dupla percorre desde que iniciaram a expedição em 6 de agosto de 2022, com a ideia e passar um mês em cada unidade.

Evelyn é contadora e voltou para sua Curitiba após a folia, mas cinco meses depois, retornava para o Rio Grande do Norte. Era o início da viagem dos dois.

“Pulamos de ficar, para praticamente casar, porque depois que começou a expedição, a gente mora junto, faz tudo junto, 24 horas por dia”, complementa Rudy Sousa.

O casal conta que estende a viagem em alguns estados, o Tocantins é um deles. Hospedados na capital desde o início de fevereiro, além de Palmas, a dupla percorreu por outros municípios do Tocantins, como Natividade, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Taquaruçu e elegeram as paisagens do estado como as mais belas que já viram.

“As paisagens durante o percurso do Tocantins pra gente ficou no top 1 dos lugares que já percorremos, parece até fora do real,” disse Evelyn.

Na entrevista, destacaram a culinária do Estado. Evelyn conta que provou o tão famoso pequi da região. Ainda não sabe dizer se gostou ou não, mas achou o sabor um tanto quanto acentuado. Rudy aprovou o sabor.

Segundo ela, uma das coisas que mais lhe chamou atenção no estado, foram as Araras na capital. “Vivo em uma cidade com muitos prédios e há tempos não ouvia os barulhos dos pássaros. Aqui tem muitas araras e a gente ficou impressionada com o quanto é comum a presença delas”.

Com a vida na estrada, uma grande realização para os dois, o casal não deixou de lado o maior desafio da carreira: conciliar a vida profissional com a rotina de viagens.

Rudy trabalha com marketing digital e Evelyn atua há 12 anos na área financeira em sua empresa de consultoria.

Juntos, eles conciliam o trabalho com as viagens. ”A gente cria uma rotina diária, a gente tenta manter o horário comercial bem fixo apesar das viagens. Acordamos cedo, trabalhamos até o final do dia, às vezes entendemos até às 22h. Fazemos isso durante a semana, para na sexta-feira, a gente fechar o notebook e subir na moto para conhecer os lugares”.

Apaixonados por motos, os dois começaram a pilotar desde os 18 anos e dizem que a experiência da expedição é fantástica.

“É uma experiência cultural incrível, você conhece muitos lugares bacanas, a gente percebe que o nosso país tem muita beleza natural, a nossa cultura é incrível, as pessoas são incríveis, cada estado que você chega, é um português diferente, uma gíria nova. Então, a gente adquire uma experiência cultural extraordinária” conta Evelyn. Os dois viajam em uma moto e se revezam na condução da Honda XRE.

“Além de tudo isso, quando percorremos pelas estradas, sentimos o cheiro do lugar, quando passamos por uma árvore, por uma flor, o cheiro vem direto no rosto, é maravilhoso” conta Evelyn.

O próximo destino do casal será o Amazonas, mas o roteiro do percurso está traçado: Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e DF. De lá, para Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em seguida, o sudentes com São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Por último, no caminho de volta, o Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.