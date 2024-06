Magazine Carlos Alberto diz se preocupar com SBT sem Silvio Santos, critica Globo e elogia Marcius Melhem Aos 88 anos, o criador e diretor do programa "A Praça é Nossa", exibido no SBT desde 1987, rememora agora sete décadas de carreira

Boa praça como parece, Carlos Alberto de Nóbrega garante que dá entrevistas com a mesma serenidade com que argumentou com os assaltantes que o fizeram de refém em sua chácara no interior de São Paulo há 13 anos. Minutos antes de sentar com este repórter, porém, sua expressão era dura. Agora não adianta pedir desculpa, ele repetia, mirando estarrecido u...