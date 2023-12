Uma caravana composta por cerca de 19 artesãos da Federação das Cooperativas e Associações de Artesãos e Artistas do Tocantins (Fecart) participam em Brasília (DF) do VIII Congresso dos Trabalhadores Artesãos do Brasil que ocorre de terça-feira, 12, e segue até quinta-feira, 14, por volta das 18h. Objetivo do evento é promover políticas públicas aplicáveis para o segmento artesanal.

O Tocantins é representado por artesãos do Jalapão e povoado Prata, Dianópolis, Taquaruçu, Gurupi, Porto Nacional, Ponte Alta e Assentamento Mulheres Unidas e Palmas.

A presidente da Fecart, Maria Bonfim Moreira de Souza, ressaltou ao JTo que a classe busca a regulamentação da Lei n° 13.180, de 22 de outubro de 2015, sobre a profissão de artesão.

“Chegamos algumas conclusões que serão votadas agora para levar às autoridades para que possamos conseguir mais benefício para nossa categoria. O maior benefício que estamos pleiteando nesse exato momento é a regulamentação da Lei 13.180, que foi sancionada e até hoje não foi regulamentada”.

De acordo com ela, é necessário políticas voltadas aos artesãos. “Nossos artesãos estão meio que desamparados e a gente está precisando muito desse olhar, pois nós somos uma boa fatia do PIB nacional, geramos renda para nossas comunidades”.

As atividades são desenvolvidas no Centro de Treinamentos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria em Brasília.

Na cerimônia de abertura, os representantes dos artesãos que se destacaram ao longo dos anos foram homenageados.

A caravana do Tocantins conta com o apoio do Governo do Estado do Tocantins por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

Em nota, a Secult ressaltou que apesar de não ter envolvimento na organização do evento, considera importante a participação dos artesãos tocantinenses neste tipo de iniciativa. “Em 2023 o Governo do Tocantins, por meio da Secult, viabilizou a participação de artesãos individuais e entidades representativas em três feiras nacionais: a Fenearte, em Pernambuco, a Fenacce, no Ceará, e o 16º Salão do Artesanato, no Distrito Federal. As seleções acontecem por meio de editais, lançados ao longo do ano”.