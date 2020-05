Magazine Capital comemora 31 anos com mostra de cinema virtual e campanha de fotografia Todas as atividades são online para evitar a aglomeração de pessoas e prevenir o contágio pela Covid-19

Apesar de não ter eventos presenciais, a Prefeitura de Palmas organiza algumas atividades online para comemorar o aniversário de 31 anos da Capital. Um deles é a “Mostra: Palmas 31 Anos”, com o objetivo de homenagear o audiovisual tocantinense. As obras estão disponíveis na plataforma digital Curta Palmas e as produções de destaque são “A Cidade dos Sonhos” e “1989”....