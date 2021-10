Magazine Cao Hamburger celebra chegada da série 'As Five' na Globo e promete ousadia para sequência Derivada de "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017-2018), a produção estreou no Globoplay em 2020, mostrando o reencontro das amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti) e Ellen (Heslaine Vieira), seis anos após o final da novela

"Tudo que a antena captar meu coração captura". É com a frase da música 'Televisão', do Titãs, que Cao Hamburger, 59, explica a importância de a série "As Five" chegar à TV aberta. Lançada originalmente no Globoplay, a produção estreia nesta terça-feira (26) na Globo, depois da reprise de "Verdades Secretas". "É muito interessante o momento em que vivemos. Difere...