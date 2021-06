Magazine Cantora Lauana Prado grava DVD no Jalapão Artista tem apoio do Governo do Tocantins, por meio da Adetuc, e da Deputada Estadual Luana Ribeiro (PSDB)

A Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) divulgou nesta quarta-feira, 9, que a cantora Lauana Prado desembarcou no Jalapão, para a gravação do seu mais novo DVD. O trabalho será produzido na Pedra Furada, em Ponte Alta do Tocantins e terá 17 faixas. As filmagens têm o apoio do Governo do Estado e da Deputada Estadual Luana Ribeir...