Uma super produção! Colorida, vibrante e com direito a coreografias - uma boa para quem gosta das famosas dancinhas nas redes sociais. Assim é o clipe da nova música da cantora goiana Chay Moraes, lançada em parceria com o DJ, cantor e produtor musical, JS O Mão de Ouri, "Chuta o Balde".

O single traz uma mistura de elementos e ritmos: batidas de funk, piseiro, eletrônico e arrocha - um bom balaio sonoro. A melodia acompanha uma letra que gruda. "É um tal de chuta balde, busca balde, beija balde, passa raiva, passa pano. Mas “cê” não passa vontade", diz um dos trechos da canção.

"Levei a composição para o JS e fizemos uma mistura louca de ritmos, que é o que o brasileiro ama. Não ficamos presos a rótulos, apenas deixamos fluir e sentir a energia. Isso é arte" diz Chay.

O novo trabalho já está disponíveis em todas as plataformas digitais. “É uma música que conta a história de pessoas que vivem ou já viveram um relacionamento vai e volta. O videoclipe também está divertido, engraçado e destaca estes momentos de sofrência”, explica a artista.



Chay Moraes

Compositora de grandes hits sertanejos como "Viva Voz" de Lauana Prado, a goiana iniciou sua carreira de cantora o ano passado emplacando os sucessos "Chifre de Ficante" feat com Tierry e "Pode Ficar de Boa" com Gabi Martins.

JS O Mão de Ouro

JS O Mão de Ouro é famoso por “Hit Contagiante”, “Tudo Ok” e “Sentadão”, música com mais de 147 milhões de plays no Spotify.