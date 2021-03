Magazine Cantora Amanda Wanessa deixa a UTI após três meses internada Carro em que ela estava havia se envolvido em um acidente no quilômetro 56 da PE-60 com dois caminhões

A cantora Amanda Wanessa, 33, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após quase três meses de um acidente de carro sofrido. A informação foi divulgada pela conta dela no Instagram. O fato ocorre quase três meses após o grave acidente que a artista sofreu, no dia 4 de janeiro. Na ocasião, o carro em que ela estava se envolveu em um acidente no quilômetro 56 da ...