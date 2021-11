Magazine Cantor Zé Felipe chama Felipe Neto de 'enjoado' no programa Eliana Youtuber diz que cantor não gosta dele porque acredita em mentiras

O cantor Zé Felipe, 23, fez críticas ao youtuber e empresário Felipe Neto, 33, e o chamou de "enjoado" no quadro Rede da Fama, do programa Eliana (SBT), no último domingo (14). Ele estava acompanhado da mulher, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, 22, que tentou amenizar a afirmação do marido. Na dinâmica, a apresentadora perguntou a Zé Felipe quem e...