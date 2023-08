Redação Jornal do Tocantins

O cantor Roberto Carlos se apresenta em Palmas no dia 16 de setembro às 21h, no Estádio Nilton Santos, na Avenida Teotônio Segurado, região sul da capital. Abertura das vendas on-line será na quarta-feira, 9, às 10h no site.

Também é possível adquirir o ingresso no quiosque central do Shopping Capim Dourado. As vendas ocorrem de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, a venda será das 14h às 20h.

Conhecido como "Rei", Roberto Carlos começou a carreira na década de 1960, influenciado pelo samba-canção e bossa nova.

Com 33 álbuns lançados, o cantor já gravou canções em português, espanhol, italiano, inglês, entre outros idiomas. Recentemente, lançou mais uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que fez parte da trilha sonora da novela “Travessia”.