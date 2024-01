O cantor e compositor tocantinense Mário Xará, de 34 anos, lançará sua nova música "Beijo D' água" na próxima segunda-feira, 8. A canção, segundo o cantor, é uma mistura de reggae com forró. "Um ritmo que foi muito utilizado pelo Bob Marley, por exemplo, mas tem sanfona e violão", conta.

Mário relata que a música foi gravada durante a pandemia, em 2020, em um estúdio na casa de um amigo que era seu vizinho, e que isso era uma forma de não surtar com tudo que estava acontecendo. Porém ao ficar pronta, desistiu de lançar. "Não sei o motivo exato da desistência. Porém agora, ouvindo novamente depois de 3 anos, resolvi lançar."

O cantor conta que a letra da música não tem uma história objetiva,mas tem como intenção ser um poema abstrato. "Com um sentido metafísico pois são fragmentos de pensamentos", explica.

A capa da nova música, conforme o cantor, foi feita pelo artista Gabriel Oliveira de Gurupi com técnica de pontilhismo em preto e branco. A sanfona que acompanha a música, foi gravada à distância no Rio de Janeiro pelo Rafael Meninão que é atualmente músico da cantora Elba Ramalho.

Sobre o cantor

Mário Xará nasceu em Goiânia (GO), e veio morar em Palmas aos 4 anos de idade, e conta que desde pequeno vendo o seu pai tocar violão e cavaquinho, se sentiu conectado à música, mas só aos 14 anos surgiu a vontade de tocar um instrumento, escolhendo a bateria.

O cantor começou profissionalmente na música aos 18 anos tocando percussão e bateria em bares e casas de show na capital, e em 2019, com 30 anos, lançou seu primeiro álbum de carreira solo como cantor e compositor, com 13 faixas, intitulado “2019”, com próprias composições e com músicas de mestres tocantinenses como Braguinha Barroso e Gilson Cavalcante, assim como também de novos compositores regionais como Guido Jargões.

Com 13 anos de trabalho profissional com música no estado, Mário Xará gravou um álbum como baterista no Rio de Janeiro, em 2013, com a banda Mestre Kuca e estreou como cantor e compositor em 2015, gravando um EP de cinco músicas autorais com a banda Cascatá.