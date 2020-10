Magazine Cantor Luan Santana e Jade Magalhães terminam noivado Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021

Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021. Há algumas semanas, já existiam rumores na mídia que o relacionamento não vinha bem. "Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses ...