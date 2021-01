Magazine Cantor Genival Lacerda morre aos 89 anos vítima da Covid-19 O óbito foi confirmado pelo filho do músico, Genival Lacerda Filho

Atualizada às 8h52. O cantor e compositor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (7), por complicações da Covid-19. A informação foi confirmada pelo filho do músico, Genival Lacerda Filho. Lacerda estava internado há mais de 35 dias no Hospital Unimed 1, na Ilha do Leite, na região central de Recife. Na última terça-feira...