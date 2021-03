Magazine “Canto Carnaval Taquaruçu” tem show dos Tambores do Tocantins neste sábado Iniciativa está sendo transmitida online no Youtube e redes sociais do Canto das Artes

Com mais um episódio do projeto “Canto Carnaval Taquaruçu”, a Associação Amigos da Cultura e do Meio Ambiente, o Canto das Artes, retorna neste sábado, 13, apresentando um show online e uma oficina de instrumentos percussivos. A apresentação será do grupo Tambores do Tocantins. Esse projeto está sendo transmitido para toda a comunidade tocantinense através do can...