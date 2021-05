Magazine Canal adulto vai testar nível de energia sexual dos telespectadores A partir do dia 24, o canal adulto vai disponibilizar gratuitamente em seu site um quiz para medir a excitação de quem assiste a suas produções

O Sexy Hot vai testar o nível de energia sexual de seus telespectadores. A partir do dia 24, o canal adulto vai disponibilizar gratuitamente em seu site um quiz para medir a excitação de quem assiste a suas produções. Trata-se de uma das ações de lançamento de "Dopamina", novo longa do selo próprio do canal, o Sexy Hot Produções. O filme estreia no próximo dia 29...