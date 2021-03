SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camilla de Lucas foi um dos destaques da festa que rolou na última madrugada no BBB 21 (Globo). A influenciadora digital bebeu demais e acabou tendo uma crise de choro.

Na área externa da casa, ela começou a questionar por que havia sido selecionada para participar do programa, dando a entender que seria pelo potencial de se envolver em brigas com os demais participantes.

"Eu não aguento mais ver o lado bom de ninguém", afirmou. "Por que o Boninho [diretor de núcleo do programa] me escolheu? Eu preciso ser ruim."

Como a amiga estava aos gritos, ela foi retirada do local pelo amigo João Luiz. "Chega de show, Camilla", avisou. "Acabou a festa para você."

Porém, o "surto" da participante continuou no quarto colorido. "Eu quero ser ruim", afirmou. "Deus, me deixa ser ruim, me deixa odiar todo mundo que é falso. Me deixa odiar todo mundo nessa merda."

"Eu quero odiar, quero não gostar de ninguém", prosseguiu. "Eu só preciso de uma [pessoa para odiar]. As pessoas lá fora estão esperando que eu vou brigar com todo mundo."