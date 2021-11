Magazine Camila Queiroz diz que foi punida após trocar Globo por Netflix A atriz acredita que a emissora se incomodou por ela ter mudado contrato no início do ano

Camila Queiroz, 28, se manifestou a respeito do desligamento da novela "Verdades Secretas 2", que ela estava protagonizando no Globoplay. A atriz afirma que o destino de sua personagem, Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avalia que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo d...