Magazine Calendário de lives com bandas de rock é fake Lista traz até o nome de Charles Bradley, que faria um show em 19 de abril, mas morreu em 2017

Em meio à onda de lives de cantores sertanejos que tem ocorrido no Brasil, muitos se empolgaram também quando surgiu um suposto calendário com lives que seriam realizadas por diversas estrelas internacionais do rock e de outros estilos musicais. Acontece, porém, que a lista é fake. A postagem que tem circulado nas redes sociais traz shows que ocorreriam entre 12 e 3...