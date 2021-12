A banda de forró Calcinha Preta completou 26 de anos no dia 8 de dezembro e tem cumprido uma agenda lotada de compromissos pelo Brasil em comemoração ao aniversário. Sucesso de público, o grupo esgotou ops ingressos do show para as apresentações desta sexta (17 de dezembro) e sábado (18 de dezembro) em apenas 48 horas.

No repertório, músicas que marcaram a carreira da banda como, "Um degrau na escada", "Agora estou sofrendo", "Louca por ti", "Hoje à noite", "Mágica", "Sonho Lindo", além de "A Calcinha Preta é nossa", lançada no início do mês, também faz parte do setlist.