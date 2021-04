Magazine Caetano Veloso e outros artistas gravam vídeo pedindo reforma agrária e apoiando o MST Em meio à epidemia de Covid-19, o grupo decidiu incentivar os assentados a aderirem ao que chama de “Parada pela Vida”, sugerindo às pessoas que saiam o mínimo possível de suas propriedades

Artistas como Caetano Veloso, Camila Pitanga, Letícia Sabatella e Bela Gil se manifestaram em apoio à reforma agrária em vídeo que lembra os 25 anos do conflito de Eldorado dos Carajás, em que 19 sem-terra foram mortos após operação da Polícia Militar. "Agora, mais do que nunca, precisamos de uma reforma agrária popular", afirma Veloso no vídeo. "O Brasil sofrer...