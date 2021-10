Magazine César Tralli se despede da apresentação do SP1 depois de 10 anos Tralli assume a apresentação do Jornal Hoje após Maju Coutinho, 43, ir para o Fantástico, com a saída de Tadeu Schmidt, 47, que irá apresentar o BBB 22

O jornalista César Tralli, 50, se despediu da apresentação do jornal SP1 nesta quarta-feira (13). "Chegou um momento bem difícil para mim, e imagino que para vocês também. Estou me despedindo do SP1 depois de 10 anos", começou. "Quero te agradecer do fundo do coração por tanto carinho, por confiar no meu trabalho e por essa relação de respeito e de muito amor que nó...